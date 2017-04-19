Samanyolu Haber /Gündem / CHP şimdi de Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor /19 Nisan 2017 19:17

CHP şimdi de Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP YSK üyesi Yakuoğlu, referandumun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

SHABER3.COM

CHP Yüksek Seçim Kurulu üyesi Mehmet Hadimi Yakuoğlu, YSK’nın referandumun iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından çıkışta açıklamalarda bulundu. YSK’nın Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi’nin referandumun iptal istemini 10’a karşı 1 oy ile reddettiğini söyleyerek, “Ancak gerekçeli kararın yazılması elbette ki zaman alacaktır. Öncelikle Anayasa Mahkemesi, ondan sonrada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bunu götürmek zorundayız. Çünkü biz ‘hayır’a oy veren yüzde 49 seçmenin tüm sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.  
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