Samanyolu Haber /Ekonomi / Altay tankıyla ilgili Alman hükümetinden cevap /19 Nisan 2017 18:34

Altay tankıyla ilgili Alman hükümetinden cevap

Türkiye’de fabrika kurmak isteyen ve adı Altay tankıyla da anılan Rheinmetall’a Almanya Ekonomi Bakanlığı’ndan cevap geldi. Rheinmetall’ın yurtdışında fabrika açmak için izne ihtiyacı olmadığını belirten Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, ‘teknoloji transferi’ uyarısında bulundu.

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Dünya gazetesinin aktardığına göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, savunma şirketi Rheinmetall’in Türkiye’de fabrika açmak istemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Rheinmetall’in yurt dışında bir şirket kurmak için Alman hükümetinin iznine ihtiyaç olmadığını fakat teknoloji transferi için bu iznin gerekli olduğunu söyleyen Sözcü, “Yurt dışında bir şirket kurmak herhangi bir dış ticaret yasasına tabii değil fakat yurt dışındaki bir şirkete teknoloji transferi, ki eğer üretime başlarsanız bu gündeme gelebilir, bu yasaya uygun olmak ve tarafımızca onaylanmak durumundadır” dedi.

RHEİNMETALL: HÜKÜMET ONAY VERMİYOR

Rheinmetall iki yıldan uzun süredir Türkiye’de bir fabrika açma planları yapıyor. Ancak Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, Tagesspiegel’e geçen ay yaptığı açıklamada henüz üretim yapmadıklarını belirtmişti.

Papperger, “Alman hükümeti hâlâ bazı ihracat sözleşmelerimize onay vermiyor” ifadelerini kullanmıştı.
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