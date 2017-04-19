Altay tankıyla ilgili Alman hükümetinden cevap

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, savunma şirketi Rheinmetall’in Türkiye’de fabrika açmak istemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rheinmetall’in yurt dışında bir şirket kurmak için Alman hükümetinin iznine ihtiyaç olmadığını fakat teknoloji transferi için bu iznin gerekli olduğunu söyleyen Sözcü, “Yurt dışında bir şirket kurmak herhangi bir dış ticaret yasasına tabii değil fakat yurt dışındaki bir şirkete teknoloji transferi, ki eğer üretime başlarsanız bu gündeme gelebilir, bu yasaya uygun olmak ve tarafımızca onaylanmak durumundadır” dedi.





RHEİNMETALL: HÜKÜMET ONAY VERMİYOR





Rheinmetall iki yıldan uzun süredir Türkiye’de bir fabrika açma planları yapıyor. Ancak Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, Tagesspiegel’e geçen ay yaptığı açıklamada henüz üretim yapmadıklarını belirtmişti.





Papperger, “Alman hükümeti hâlâ bazı ihracat sözleşmelerimize onay vermiyor” ifadelerini kullanmıştı.