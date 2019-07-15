Samanyolu Haber /Gündem / CHP’nin kamp programı netleşti /15 Temmuz 2019 09:41

CHP’nin kamp programı netleşti

25 Temmuz'da Afyonkarahisar’da başlayacak kampta altı farklı birim oluşturulacak ve başkanların koordineli çalışmasının önü açılacak

SHABER3.COM

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde 11’i büyükşehir belediyesi olmak üzere 250’yi aşkın belediyede yönetimi kazanan CHP, önümüzdeki dönem yerel yönetimlerdeki yol haritasını belirlemek üzere toplanıyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre 25, 26 ve 27 Temmuz günlerinde Afyonkarahisar’da yapılacak yerel yönetimler kampı için belediye başkanlarına bildirimde bulunan parti yönetimi, başkanların birbirleriyle koordineli çalışmaları başta olmak üzere çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirmek istiyor. Kampın ardından kurulacak Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi’nin detayları da Afyonkarahisar’daki kampta netleşecek.

Merkezi hükümetin “belediyeleri çalıştırmama” hamlelerini bertaraf etmek isteyen CHP yönetimi, başkanların birbirleri ile çalışmaları, ekonomik engellerin aşılması, çalışmaların kamuoyu ile etkin bir şekilde paylaşılması için de çalışmalar yapacak. Bu kapsamda kampın ardından belediyelerle, araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk alanlarında işbirliği içerisinde çalışacak altı farklı birimin oluşturulacağı bildirildi. Belediye başkanlarının ve bazı yardımcılarının katılımıyla yapılacak yerel yönetim kampında, CHP’li bütün belediyelerin kurulma aşamasında olan Koordinasyon Merkezi’yle uyum içinde çalışmasına yönelik bilgilendirme ve sunumlar yapılacak.

CHP, kampın ardında da yerel yönetimlerin izleyeceği yol haritası için parti bünyesinde etkinlikler düzenlemeyi sürdürecek. Temmuz ayı başında yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediyelere, istihdamdan yeni projelere kadar her aşamada destek verileceğini belirtmişti.
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