Hükümeti eleştiremeyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu faturayı bankalara kesti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaları reel sektörün yanında olmamakla eleştirdi. İyi günde peşlerinden koşan bankaları yağmur başladığı an ortadan kaybolduklarını ifade etti.





İŞ ADAMLARI FİNANSMANA ULAŞAMIYOR

Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş adamlarının en büyük şikayetinin finansmana erişim olduğunu söyledi. En büyük sıkıntılarının bankacılık sektörü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu bankalar o kadar vicdansızlar ki iyi günde hepsi peşimizden koşar, yağmur başladığı an elinden şemsiyeyi alıp hepsi ortadan kaybolur” dedi.





“CEBİMİZDEN BİR LİRA ÖDEMEDİK”

Diğer bir sıkıntının da yüksek istihdam maliyetleri olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu konuda işverene asgari ücret desteği getirilmesini sağladık. 2019’da aylık 150 TL olarak 12 ay boyunca kullanılacak. İstihdam seferberliği başlattık. Tarihimizde ilk olarak, Ocak-Nisan arasında aldığımız işçiye cebimizden bir lira vermedik. Ne maaş, ne SSK, ne prim ve vergi ödedik. Dördüncü aydan sonra yeni bir kişi istihdam edersek sadece 2 bin 20 lira ödeyeceğiz. Üzerindeki bin 400 lirayı devlet bizden almıyor. Sadece asgari ücreti ödüyoruz” dedi.