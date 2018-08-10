CHP MYK yenilendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK’sını belirledi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. MYK’da yer alan isimler şöyle:





AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel





Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan





Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel





Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz





Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca





Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya





Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü: Faik Öztrak





Gençlik Politikaları: Yunus Emre





Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi





Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek





İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu





İnsan Hakları: Gökçe Gökçen





İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba





İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu





Kadın Politikaları: Lale Karabıyık





Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı





Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal





Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun





Genel Sekreter: M.Akif Hamzaçebi