CHP MYK yenilendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK’sını belirledi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. MYK’da yer alan isimler şöyle:
AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya
Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü: Faik Öztrak
Gençlik Politikaları: Yunus Emre
Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu
İnsan Hakları: Gökçe Gökçen
İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu
Kadın Politikaları: Lale Karabıyık
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı
Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal
Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun
Genel Sekreter: M.Akif Hamzaçebi