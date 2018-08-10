Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden tuhaf dolar yorumu: Çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde... /10 Ağustos 2018 15:29

AKP'li isimden tuhaf dolar yorumu: Çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde...

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, doların yükselişini değerlendirdi. Bostancı "Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde" ifadelerini kullandı.

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AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, doların yükselişiyle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. Bostancı, “Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde” ifadesini kullandı.

Liranın değer kaybına ilişkin olarak, “Türkiye büyüyüp güçlendikçe önündeki yol dikleşiyor. Bu millet bu kader tepesini aşacak” diyen Bostancı, “Toplumsal algıdaki bozulmanın önemli bir kısmını ‘içeride dışarıda’ manipülatif hareketler oluşturur. Eğer doğrudan toplumun kendisi bu manipülasyonları reddetme yönünde bir tavır sergilerse ‘manipülatör’ kendi zayıf girişimiyle baş başa kalır” dedi. Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

‘İPİNİ KOPARMIŞ ŞEKİLDE GİDİYOR’

“Türkiye’nin ‘anlık, ve kimin kazanıp kimin kaybedeceğinin asla kestirilemeyeceği’ paritelerine bakarak davranmak yerine uzun dönemli paritelere bakarak TL’nin kazandırma gücünü görmek, doğru ekonomik tutumlar için önemlidir. Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde. Derinlik sarhoşluğu gibi sürekli başkalarının katılımıyla akıldan ipini koparmış bir şekilde gidiyor. Ancak bu çılgın parti muhakkak bitecek yine ekonomi kendi gerçekliğine dönecek. O gün kaybedenlerden olmamak için her ‘çılgınlık’ gibi bu çılgınlığa da dışarıdan bakmak yerinde olur. 

Türkiye’nin geçmiş tecrübeleri, üretim kapasitesi, imkanları, potansiyeli ve aklı üzerine analitik muhakeme sahibi olanlar şüphesiz bu dönemsel ‘halisünasyonlara’ kapılmayacaklardır.”

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