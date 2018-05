CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ittifakı resmen ilan edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin üçlü ittifak kurduğunu açıkladı. Tezcan, Demokrat Parti’nin de adaylarını İYİ Parti listesinden göstererek ittifaka destek verdiğini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ortak imzası bulunan ittifak metni şöyle:



Farklı yaşam tarzlarına ve siyasi görüşlere sahip olan toplumsal kesimlerin demokratik ilkeler etrafında sağlayacağı uzlaşma, milletimizin ihtiyacı olan barış, huzur ve istikrarın ön şartıdır. Demokrasilerde, hukukun üstünlüğünü esas alarak yapılan ve uygulanan anayasa ve seçim kanunları, yönetimlerin meşruiyet kaynağıdır ve bir uzlaşma rejimi olan demokrasinin temel yapıtaşlarıdır.



Erken seçim kararının alındığı günlerde, siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, temsilde adalet, milli iradenin tecellisine mani olacak düzenlemeler ve engellerle doludur. Milletin iradesinin önüne konan bu engelleri ortadan kaldırmak demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesine saygı duyan her siyasi partinin ilk ve temel görevidir. Milli iradenin eksiksiz tecelli etmesi, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü Meclisin olduğu, güçlü bir Türkiye’nin inşa edilmesi milletimizin ortak menfaatinedir.



Bu amaçla, ülke meselelerine farklı bakan, kendi görüşlerine göre farklı çözüm yolları öneren siyasi partilerin “seçim işbirliği” yapmasının, temsilde adaletin sağlanması ve milletimizin her bir üyesinin iradesinin hiçbir etki ve yönlendirme altında kalmadan Yüce Meclisimizde temsil edilmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz.



Bizler, bugün ülkemizin içinde bulunduğu zor koşulların farkında olarak, Yüce Milletimizin huzurunda, tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde;



1- Toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son vermek, halkımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına katkıda bulunmak,



2- Ülkemizin siyasal sistemini bir an önce normalleştirmek, çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini, tüm gerekleri ile yeniden inşa etmek,



3- Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak,



4- Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme ilkelerini hayata geçirmek üzere seçim işbirliği için bir araya geldik.



Farklı program ve dünya görüşlerimizi muhafaza ederek, vatandaşlarımızın siyasi tercihlerinin Meclise eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi olarak, 24 Haziran 2018 günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçim işbirliği yapmaya karar verdik. Bu işbirliği çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi “Millet İttifakı” adı altında kendi amblemleriyle seçime girecek, Demokrat Parti de adaylarını İyi Partinin listelerinden göstererek Millet İttifakının parçası olacaktır.



Aziz Milletimize saygıyla duyururuz.