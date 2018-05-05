Samanyolu Haber /Politika / Dörtlü ittifakın ismi belli oldu /05 Mayıs 2018 10:24

Dörtlü ittifakın ismi belli oldu

CHP, İyi Parti, Saadet Parti ve Demokrat Parti’nin kuracağı ittifakın ismi ‘Millet İttifakı’ olarak belirlendi.

SHABER3.COM

4 parti arasında süren ittifak görüşmelerinde mutabakat sağlandı. 4 parti tarafından üzerinde mutabakata varılan ittifak protokolün, CHP’nin bugün Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yapacağı başvurunun ardından, bugün veya yarın YSK’ya teslim edilmesi bekleniyor.

Kulislerde edinilen bilgiye göre, 4 parti arasında varılan mutabakata göre, 4 partinin yer alacağı ve isminin 'Millet İttifakı' olmasına karar verilen ittifakta CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak. İkinci turda ilk turda en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı adayı desteklenecek.

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