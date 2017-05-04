CHP-HDP'den boykot kararı

CHP-HDP alt komisyona üye vermedi!







Karma komisyon AKP’li Mustafa Şentop başkalığında toplandı. Şentop, HSK'nın 13 üyesinden Meclis'e düşen 7 üyelik için 10 gün içinde 3 katı adayı belirleyip Genel Kurula sunacaklarını bildirdi. Adaylık için, Yargıtay'dan 36, Danıştay'dan 8, öğretim üyeleri arasından 7 ve 32 avukat olmak üzere 83 aday başvurdu.





ÇETE TESLİM ALDI





CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “2010'da AKP-F... bloğuyla HSYK'nın bugünkü yapısı oluştu, yargı çetenin eline teslim edildi. Şimdi aktörler değişti, uygulamalar değişmedi. Adayların büyük çoğunluğu AKP ile mensubiyet, iltisak veya irtibat içinde. Biz bu gayrimeşru sürecin parçası olmayız” dedi. HDP'li Mithat Sancar da ”Sonucu belli bir maça çıkmayız” dedi ve alt komisyonda yer almayacaklarını açıkladı.





AKP'li Reşat Petek ise CHP lideri ve sözcülerinin YSK'ya yönelik suçlamalarda bulunduğunu söyledi . MHP’li Celal Adan da, CHP ve HDP'lilere tepki göstererek, “Cumhuriyet yıkılacak dediniz, 25 milyon Cumhuriyetin yıkılmasına evet der mi? ” açıklaması yaptı. CHP ve HDP’siz kurulan alt komisyon, Salı gününe kadar tasnif yapacak, üst komisyon da 21 adayı belirleyerek Genel Kurula sunacak. Genel kurul HSK’ya 7 isim seçecek.

