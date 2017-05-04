Bank Asya'yla ilgili bu ilk kez oluyor!

Bank Asya'ya para yatırmak da Bank Asya'dan para çekmek de müebbetlik suç!





İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim’in imzasını taşıyan iddianame 120 sayfalık iddianamede Fethullah Gülen Hocaefendi ile birlikte toplam 83 kişi sanık olarak yer alıyor.













Aktif Haber'in haberine göre İddianamenin şüphelilerinden biri de Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Türkiye'de hazır çiğ köfteyi icad eden kişi olarak bilinen Komagene'nin ortağı Çetin Tekdemir.





BANK ASYA'DAKİ HESABINDAKİ PARA AZALMIŞ





Çetin Tekdemir (45) soruşturma kapsamında 8 Eylül’den bu yana tutuklu. İddianamede Çetin Tekdemir hakkında ağırlaştırılmı müebbet isteniyor. Gerekçelerin başında ise Bank Asya geliyor. Ancak bu defa durum farklı. 15 Temmuz sonrası yüzlerce kişi hakkında 17 Aralık sonrası Bank Asya'daki hesabında artış olduğu gerekçesiyle terör davası açan savcıların aksine Ercan Devrim, Tekdemir'in Bank Asya'daki hesabındaki para azalmasına rağmen müebbet hapis istemiş!





Tekdemir'in bütün mali kayıtlarını didik eden savcılık iş adamının 2013 yılı Aralık ayında Bank Asya'daki bakiyesinin 114,5 lira olan, Ocak 2014’te bakiyesinin 47 bin 599 TL olduğunu belirlemiş.





Yani bugüne kadar yasalara göre kurulmuş bir bankaya para yatırmayı 'örgüt talimatıyla para yatırma' olarak gören AKP yargısının iddiasının aksine bir durum söz konusu.





Tekdemir'in Bank Asya'daki parası yaklaşık 67 bin lira azalmış. Buna rağmen savcı iş adamı hakkında müebbet hapis istemiş.





İddianamenin sosu ise her zaman ki gibi yine gizli tanık ifadesi.





Tekdemir'in Cemaat'in sohbetlerine katıldığı ve sempati duyduğu iddiası da yine müebbet hapis talebine gerekçe yapılmış.





Kısaca ortada kurdun kuzuyu yemeye karar vermesi hikayesinin 2017 yılı versiyonu var...





Fatih Akalan/ Haber analiz...











