‘CHP camileri ahır yaptı’ diyen AKP sağlık ocağını ahır yaptı









Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde, yapımına 2008 yılında başlanan sağlık ocağı bir türlü bitirilemedi. İnşaatı büyük oranda tamamlanan Sağlık Ocağı’nın geri kalan kısmının tamamlanması ve personel ataması yapılmadı.





YAPILDIĞI BÖLGEDE 2 BİN NÜFUS VAR

Yapıldığı bölgede 2 binin üzerinde nüfus yaşarken, sağlık ocağının hizmete açılmaması nedeniyle, bölge halkı tedavi için şehire gitmeye devam etti.





Aradan geçen 10 yılda sağlık ocağının açılışı yapılmayınca ilk birkaç yılın ardından sağlık ocağı ahır olarak kullanılmaya başlandı.





YETKİLİLERE GÖRE ÖDENEK YOK

Sağlık ocağının tamamlanmaması ve açılışının yapılmamasıyla ilgili Mezopotamya Ajansı’na konuşan yetkililer ise ödenek olmadığı yönünde savunma yaptılar.





SİYASETTE AHIR METAFORU

CHP’nin tek parti olduğu yıllarda camilerin ahır olarak kullanıldığı söylemi iktidar partisi AKP tarafından sıklıkla kullanılıyor. Böylece AKP döneminde ise yaklaşık 95 yıl sonra sağlık ocağı ahır olarak kullanılmaya başlandı.





KAYNAK: Medya Bold