Cumhur ittifakı'ndan MHP'ye kalan sadece yüzde 7 oldu

AKP 77 il, 834 ilçe ve 386 belde olmak üzere 1297 yerde belediye başkanı adayı gösterirken, yalnızca 102 yerde aday çıkarmayarak buraları MHP'ye bıraktı.





27 büyükşehir ve buralardaki ilçelerin çoğunluğunda adaylıkları AKP'ye bırakan MHP için ittifak kapsamında 'tek başına aday' çıkarabildiği yerlerin oranı yüzde 7'de kaldı. MHP'nin ittifak adaylarıyla birlikte toplam belediye başkanı adayı sayısı ise 930 oldu.

AKP ve MHP'nin önce kopan daha sonra tekrar başlatılan ittifak görüşmeleri sonucunda il, ilçe ve beldelerde iki parti arasındaki paylaşım da netleşti. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehirin 27'sinde aday çıkarmezken, AKP de buna karşılık Adana, Mersin ve Manisa'yı MHP'ye bıraktı.







TÜRKİYE'DE 1399 BELEDİYE BAŞKANLIĞI BULUNUYOR





Büyükşehirler dışındaki 51 ilden yalnızca 2'si iki parti arasında paylaşılırken; AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'yi MHP'ye bırakırken, MHP de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de aday çıkarmayarak AKPi'yi destekleme kararı aldı. Büyükşehirlerin ilçelerinde de ittifak yoluna gidilirken, MHP büyükşehirlerin ilçelerinin büyük çoğunluğunda aday çıkarmama yoluna gitti.





AKP'nin geçen perşembe günü yapılan manifesto ve aday tanıtım toplantısında verilen bilgilere göre, AKP 27'si büyükşehir 77 il, 834 ilçe ve 386 belde olmak üzere 1297 yerde belediye başkan adaylarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 30 büyükşehir, 51 il, 519'u büyükşehirler ve 403'ü diğer illerde olmak üzere 922 ilçe ve 396 belde olmak üzere Türkiye'de 1399 belediye başkanlığı bulunuyor.



Bu rakamlara göre AKP, 3'ü büyükşehir 4 il, 88 ilçe ve 10 belde de aday çıkarmayarak buraları ittifak kapsamında MHP'nin adaylarına bıraktı. MHP ise ittifak kapsamında tek başına aday çıkardığı 102 yerle birlikte şimdiye kadar 930 yerde belediye başkan adayını açıkladı.