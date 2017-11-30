Samanyolu Haber /Gündem / CHP, belgeleri basın toplantısı ile medyaya dağıtacak /30 Kasım 2017 23:58

CHP, belgeleri basın toplantısı ile medyaya dağıtacak

CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışına para transfer ettiğini iddiasıyla ilgili belgeleri açıklayacak. CHP, Meclis'te düzenleyecek.

Kılıçdaroğlu Erdoğan ailesinin milyonluk para transferlerinin dekontlarını gösterdi

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının para transferlerini gösterdiği iddia edilen belgelerin araştırılması için araştırma komisyonu kurulması önerisi reddedilince, belgeleri basınla paylaşacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında gösterdiği belgelerin, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından açıklanması bekleniyor. Tezcan’ın basın toplantısı 1 Aralık Cuma günü saat 11.00’de Meclis’te düzenlenecek.

Araştırma önergesi oylanmadan önce açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önergenin reddedilmesi halinde belgeleri basına vereceklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz salı günü yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete para transferi yaptığını iddia etmişti.
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