Samanyolu Haber /Dünya / ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Pompeo mu getirilecek? /30 Kasım 2017 23:52

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Pompeo mu getirilecek?

New York Times gazetesi, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun getirileceğini iddia etti.

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New York Times gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre; Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirmek istiyor.

Değişikliğin birkaç hafta içinde yapılacaği iddia ediliyor.

CIA'in başına ise Senatör Tom Cotton'ın getirileceği ileri sürülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu değişikliğe onay verip vermediği henüz belli değil; ancak bir süredir Trump ve Tillerson'ın arasında anlaşmazlık olduğu yönünde iddialar Amerikan basının gündeminde yer alıyor
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