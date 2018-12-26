Cezaevindeki çocuklar daha önce de darbedilmiş

Sincan Çocuk Cezaevi’nde yaşananlarla ilgili konuşan Avukat Gökçe çocukların gardiyanlar tarafından daha önce darbedildiğini söyledi.





Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde 21 Aralık 2018 tarihinde yaşanan olaylarda, 6 çocuk ve 14 gardiyanın yaralandığı bilgisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyurulmuştu. Olayın yaşandığı akşam ilk olarak cezaevine giden ve sonraki gün de cezaevindeki çocuklarla görüşen Ankara Barosu Cezaevi Komisyonu Üyesi avukat Fatih Gökçe, tanıklıklarını ve çocuklarla yaptığı görüşmeleri Mezopotamya Ajansı’na anlattı.





Avukatlar olarak 4 çocukla görüştüklerini ifade eden Gökçe, çocukların bir kısmının bir şey söylemediğini, bir kısmının ise darp ve kötü muameleye uğradıklarını anlattıklarını belirtti. Çocukların olayla ilgili net bilgi vermekten korktuğunu aktaran Gökçe, şunları söyledi: Sesler duyduklarını, müdahale olan koğuşun tamamen dağıtıldığını, eşyalarının parçalandığını ve dışarı atıldığını söylediler. Bir çocuk gardiyanın bir ayağında kan izi gördüğünü söyledi. O kan muhtemelen gardiyanın kanı değildi. Tam detaylı bir şey söylemediler. Çocukları korkuttular muhtemelen o yüzden tam anlatmadılar.





ÇOCUKLAR KÖTÜ MUAMELEYİ KANIKSAMIŞ’



Çocuklarla yaptıkları görüşmede ilginç bir detay yakaladıklarını da vurgulayan Gökçe, çocukların kötü muameleyi kanıksadıklarına tanık olduklarını söyledi. Gökçe, “Gardiyanların kötü muamelelerinin doğal karşılandığını gördük. 'Gardiyana ne yapıyorsun da seni dövüyor?' dediğimde ‘Avukat abi gündüz uyuyorum, uyumamız gerekiyor. O yüzden gelip, doğal olarak dövüyor.’ Artık çocuklar bunu kanıksamış. Görüştüğümüz çocuklar da gardiyanların kendilerini sürekli dövdüğünü söyledi. Döven gardiyanların isimlerini de verdi. Çocukların bir kısmı isim vermedi, çekindi. 4’ü de gardiyanlardan sürekli dayak yediklerini söylediler” diye konuştu.



‘GARDİYANLAR RAPOR ALMAK İÇİN HASTANEDEYMİŞ’ Cezaevi idaresinin bilgi vermekten kaçındığını bir kez daha söyleyen Gökçe, “Bizim cezaevi idaresi dışında, kampüs içerisinde görüştüğümüz başka kişiler yaralı sayısının çok fazla olduğunu söyledi. 10-15 otobüs ile çocukların kampüs hastanesine taşındığını söylediler. Bunu idareye sorduğumuzda, böyle bir şey olmadığını söylediler. Kampüs hastanesinden bilgi verilmiyor. Ama çocuklar dışarıya çıkartılmamış. Kendilerince 6 çocuğun saldırdığını 7-8 gardiyanın yaralandığını söylüyorlar. Bizim duyduğumuz kadarıyla gardiyanların hiçbir şeyi yok, sırf rapor darp raporu alabilmek için hastaneye gittiklerini duyduk” ifadelerinde bulundu. Yaşanan olayların öncesinin olduğuna dikkat çeken Gökçe, şu bilgileri paylaştı: Geçen hafta olay yaşanmadan önce komisyonumuza bir şikayet gelmişti. Bir çocuk gardiyanlar tarafından sürekli darp edildiğini ailesine iletmiş, ailesi de bize başvurmuştu. Başka bir çocuk o da gardiyanlar tarafından darp edildiği gerekçesiyle bize başvuru yapmıştı. Gökçe, şöyle konuştu: Bu sürecin en başından beri takipçisiyiz. Bu olaydan önce bu cezaevinde sistematik olarak çocuklara kötü muamele de bulunulduğuna dair bilgilerimiz vardı. Bu da bunun üzerine gelişen bir olay oldu ve birbirini takip eden bir olaydı.



