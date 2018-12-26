Japonya balina avcılığına neden hâlâ devam ediyor?









Japon hükümetinin buna yanıtları balina avcılığının Japon kültürünün tarihsel bir parçası olması, balıkçıların yüzyıllardır balina avlaması ve Japonya'nın asla yabancıların kendilerine neyi yiyip neyi yemeyeceğini söylemesine izin vermeyecek olması diye sıralanıyor.





Bir Japon yetkili bana "Japonlar asla tavşan yemez ama İngilizlere tavşan yememelerini söylemeyiz" dedi. Ben de tavşanların soyu tükenmekte hayvanlar olmadığına dikkat çektim.



