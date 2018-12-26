Samanyolu Haber /Dünya / Japonya balina avcılığına neden hâlâ devam ediyor? /26 Aralık 2018 17:25

Japonya balina avcılığına neden hâlâ devam ediyor?

Balina avlamak Japonya nüfusunu beslemek için gerekli değil, tüm dünyanın tepkisini çekiyor ve ekonomik olarak da bir getirisi yok. Peki Japonya neden hâlâ balina avlıyor?

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Japon hükümetinin buna yanıtları balina avcılığının Japon kültürünün tarihsel bir parçası olması, balıkçıların yüzyıllardır balina avlaması ve Japonya'nın asla yabancıların kendilerine neyi yiyip neyi yemeyeceğini söylemesine izin vermeyecek olması diye sıralanıyor.

Bir Japon yetkili bana "Japonlar asla tavşan yemez ama İngilizlere tavşan yememelerini söylemeyiz" dedi. Ben de tavşanların soyu tükenmekte hayvanlar olmadığına dikkat çektim.

Yine de hükümetin argümanında gerçeklik payı var.

Japonya sahillerinde yüzyıllardır balina avcılığıyla geçinen topluluklar var. Yunus avcılığıyla bilinen Vakayama'daki Taiji limanı bunlardan biri. Çiba ve İşinomaki'de de balina avcılığı yapan yerler var.
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