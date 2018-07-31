Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde iken doğum yapan anne nihayet tahliye edildi... /31 Temmuz 2018 00:43

Cezaevinde iken doğum yapan anne nihayet tahliye edildi...

Hamileliğini cezaevinde geçiren ve iki gün önce cezaevinden Tarsus Kadın Doğum Hastanesi’ne getirilip doğum yaptığı gün tekrar bebeğiyle cezaevine hapse götürülen Yasemin Baltacı tahliye oldu

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Müjdeli haberi twitterden duyaran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Biraz da yüzümüz gulsun” notuyla şunları yazdı: “Kaç gündür TBMM’de gündem ettiğim, Adalet Bak.yard.  ile görüştüğüm, soru önergesi ve dilekçe verdiğimiz doğumdan c.evine götürülen lohusa tutuklu Yasemin Baltacı tahliye olmus. Babası ‘Kızımı yarın sevebileceğim sayenizde’ diyor

TCK’DA TAHLİYE VE İNFAZ ERTELEMESİ HÜKMÜ VAR

Baltacı zor şartlarda bebeğini dünyaya getirmiş ardından lohusa haliyle ve bir günlük bebeğiyle cezaevine götürülmüştü.  Türk Ceza Kanunu’na göre, gebelik nedeniyle hapis cezası infazının ertelenmesi gerekiyor. Ancak cezaevleri yönetimleri ve ilgili yargı birimleri özellikle Hizmet Hareketi’ne mensubiyeti gerekçesiyle tutuklananlara yönelik kanunun ilgili maddelerini uygulamaktan kaçınıyor. Milletvekili ve insan hakları savunucusu Gergerlioğlu’nun günlerdir gündem yaptığı konu kamuoyu duyarlılığı ile çözüme kavuştu

7 AYLIK HAMİLE  İKEN TUTUKLANDI

7 aylık hamile olan Yasemin Baltacı ”Hizmet hareketine destek verdiği gerekçesiyle” önce gözaltına alınmış ardından da sorgu sonrası tutuklanarak Tarsus cezaevine gönderilmişti.

Doğumuna iki hafta kalan Baltacı’nın cezaevine gönderilmesiyle 5275 sayılı Kanunun 16/4 ve 116. Maddelerine göre; hamile olan ya da 6 aydan küçük bebeği olan kadınların tutuklanması iç hukuka göre mümkün değildir” hükmü yok sayılarak uygulanmamıştı. Doğumdan sonra da bebeğiyle birlikte cezaevine gönderilmesi TBMM gündemine ve kamuoyuna yansımıştı.
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