Cezaevinde iken doğum yapan anne nihayet tahliye edildi...

TCK’DA TAHLİYE VE İNFAZ ERTELEMESİ HÜKMÜ VAR
Baltacı zor şartlarda bebeğini dünyaya getirmiş ardından lohusa haliyle ve bir günlük bebeğiyle cezaevine götürülmüştü. Türk Ceza Kanunu’na göre, gebelik nedeniyle hapis cezası infazının ertelenmesi gerekiyor. Ancak cezaevleri yönetimleri ve ilgili yargı birimleri özellikle Hizmet Hareketi’ne mensubiyeti gerekçesiyle tutuklananlara yönelik kanunun ilgili maddelerini uygulamaktan kaçınıyor. Milletvekili ve insan hakları savunucusu Gergerlioğlu’nun günlerdir gündem yaptığı konu kamuoyu duyarlılığı ile çözüme kavuştu
7 AYLIK HAMİLE İKEN TUTUKLANDI
7 aylık hamile olan Yasemin Baltacı ”Hizmet hareketine destek verdiği gerekçesiyle” önce gözaltına alınmış ardından da sorgu sonrası tutuklanarak Tarsus cezaevine gönderilmişti.
Doğumuna iki hafta kalan Baltacı’nın cezaevine gönderilmesiyle 5275 sayılı Kanunun 16/4 ve 116. Maddelerine göre; hamile olan ya da 6 aydan küçük bebeği olan kadınların tutuklanması iç hukuka göre mümkün değildir” hükmü yok sayılarak uygulanmamıştı. Doğumdan sonra da bebeğiyle birlikte cezaevine gönderilmesi TBMM gündemine ve kamuoyuna yansımıştı.