Cezaevinde iken doğum yapan anne nihayet tahliye edildi...

TCK’DA TAHLİYE VE İNFAZ ERTELEMESİ HÜKMÜ VAR





Baltacı zor şartlarda bebeğini dünyaya getirmiş ardından lohusa haliyle ve bir günlük bebeğiyle cezaevine götürülmüştü. Türk Ceza Kanunu’na göre, gebelik nedeniyle hapis cezası infazının ertelenmesi gerekiyor. Ancak cezaevleri yönetimleri ve ilgili yargı birimleri özellikle Hizmet Hareketi’ne mensubiyeti gerekçesiyle tutuklananlara yönelik kanunun ilgili maddelerini uygulamaktan kaçınıyor. Milletvekili ve insan hakları savunucusu Gergerlioğlu’nun günlerdir gündem yaptığı konu kamuoyu duyarlılığı ile çözüme kavuştu



