YKS sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilir. Tercihler 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki kimler tercih yapabilir, ön lisans tercihi yapmak için kaç puan, lisans için kaç puan almak gerekiyor? İşte cevabı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 Haziran ve 1 Temmuz’da toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını açıkladı.





Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilirler.





SONUÇ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER OLMALI?

Adayların sonuç belgesinde sırasıyla şu bilgiler yer almalı:





- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı,

- Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve başarı sırası,

- Varsa Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanları ile başarı sıraları,

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları.