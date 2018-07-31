Samanyolu Haber /Gündem / YKS sonuçları açıklandı /31 Temmuz 2018 00:31

YKS sonuçları açıklandı

2 milyondan fazla adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı.

SHABER3.COM

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilir. Tercihler 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki kimler tercih yapabilir, ön lisans tercihi yapmak için kaç puan, lisans için kaç puan almak gerekiyor? İşte cevabı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 Haziran ve 1 Temmuz’da toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını açıkladı.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilirler.

SONUÇ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER OLMALI?
Adayların sonuç belgesinde sırasıyla şu bilgiler yer almalı:

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı,
- Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve başarı sırası,
- Varsa Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanları ile başarı sıraları,
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları.
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