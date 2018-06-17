Cezaevinde bir ölüm daha... Tedavisi engellenen emniyet müdürü vefat etti...





Temmuz 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilen 3. sınıf emniyet müdürü İsmail Ülker burada rahatsızlandı. Kolon kanseri teşhisi konan Ülker tüm başvurulara rağmen tahliye edilmedi. Ailenin ve avukatların sağlık kurulu raporlarına rağmen mahkemeler tarafında dikkate alınmayan Ülker’in tedavisi de uzun süre engellendi. Tüm başvurular sonucunda tedavisine bir ay önce izin verildi. Fakat tedaviye geç kalınmıştı. Emniyet müdürü bugün hayatını kaybetti.

















Bu durumu twitter hesabından gündeme getiren eski Mazlum-Der Başkanı ve HDP Milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Sağlık kurulu raporlarına rağmen uzun süre tahliye edilmeyen, tedavi alamayan eski Emniyet müdürü vefat etmiş. BU KAÇINCI..? Cezaevleri aynı zamanda eza evleri oldu.” dedi.







