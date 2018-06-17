Samanyolu Haber /Gündem / AKP Akşener'e karşı Tansu Çiller kartını çıkarttı....İstanbul mitingine Tansu Çiller de katıldı /17 Haziran 2018 17:39

AKP Akşener'e karşı Tansu Çiller kartını çıkarttı....İstanbul mitingine Tansu Çiller de katıldı

Yenikapı'da düzenlenen AKP'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanlar arasında eski başbakanlardan Tansu Çiller de var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı miting için alana kurulan sahneye "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

YAĞMURLUK DAĞITILDI

Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Araması tamamlananlara yağmurluk, Türk bayrağı ve AKP bayrağı dağıtıldı.

[Haber görseli]

ÇİLLER KATILDI

AKP’nin Büyük İstanbul Mitingi’ne eski Başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı. Çiller yaptığı açıklamada “Bugün milli bir şuurla buradayım” dedi.
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