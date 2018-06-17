AKP Akşener'e karşı Tansu Çiller kartını çıkarttı....İstanbul mitingine Tansu Çiller de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı miting için alana kurulan sahneye "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.





YAĞMURLUK DAĞITILDI





Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Araması tamamlananlara yağmurluk, Türk bayrağı ve AKP bayrağı dağıtıldı.





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ÇİLLER KATILDI





AKP’nin Büyük İstanbul Mitingi’ne eski Başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı. Çiller yaptığı açıklamada “Bugün milli bir şuurla buradayım” dedi.