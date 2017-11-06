Cezaevinde anne ve bebeği göz göre göre öldürüldü!

Konya Ereğli T Tipi cezaevinde kalan tukuklu bir hamile bayan, cezaevi yönetimini ihmali yüzünden hayatını kaybetti. Bebeğini hissetmediğini defalarca cezaevi yönetiminine söylemesine rağmen son anına kadar hastaneye götürülmeyen kadın, durumu fenalaşınca önce Ereğli Devlet Hastanesi’ne sonra ambulansla Konya’ya götürüldü. Anne adayı yolun 50.km’sinde ise hastaneye yetişemeden hayatını kaybetti. İddiaya göre cezaevi yönetimi ise bu olayın duyulmaması ve kapatılması için devreye girdi.





Bu durumu Twitter hesabından duyuran eski Mazlum-Der Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’na yönelik, “Bu dehşet verici iddia hakkında artık direnmez bir açıklama yaparsınız sanırım. Cezaevi haberleri tüyler ürpertici..!” dedi.



