Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi yönetimleri ‘Ali kıran baş kesen’ olmuş /28 Haziran 2019 11:16

Cezaevi yönetimleri ‘Ali kıran baş kesen’ olmuş

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, karakollarda ve cezaevlerinde işkence gördüğünü öne sürdüğü kişilerin fotoğraflarını göstererek, kamuoyu ve iktidarın işkence gören kişileri yok saydığını, TBMM Başkanlığının da işkence iddialarını gündemine almak istemediğini söyledi.

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İstanbul’da İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde KHK’liler buluşacak. Ben de orada olacağım. Arkadaşlarımızla bu zulme karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşacağız” ifadesini kullandı. Gergerlioğlu, birçok cezaevinde, kurum yöneticilerinin keyfi kararları nedeniyle mahkumların eziyet çektiklerini iddia ederek, “Tutuklular bize mektup yolluyor, cezaevi yönetimleri mektuplara el koyuyor. ‘Mektubu göndermiyorum şikayet etmişsin.’ diyor. Ali kıran baş kesen olmuşlar. Tabii ki milletvekillerine şikâyet edecek, tabii ki yardım isteyecekler.” değerlendirmesini yaptı. Hamile kadınların, bebeklerini düşürebilecekleri bile bile tutuklandığını belirten Gergerlioğlu, “İktidarın eline bebek kanı bulaşıyor” dedi.
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