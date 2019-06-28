Samanyolu Haber /Gündem / Bankadan 4.8 milyon euro çalan güvenlikçi kendi arkadaşlarını da atlatmış /28 Haziran 2019 11:12

Bankadan 4.8 milyon euro çalan güvenlikçi kendi arkadaşlarını da atlatmış

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmada nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin euroyu çalan şüphelilerin gözlem yaptırdıkları 3 arkadaşlarını da atlattığı öğrenildi.

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Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin euronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada yapılan hırsızlığa ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce olayın ardından gözaltına aldığı şüpheliler Mehmet G, Tuncay B. ve Ahmet K'nin ifadeleri alındı.

Şüphelilerden Mehmet G. ile Ahmet K'nin parayı çalan güvenlik şefi Burak E. ile Mehmet Emin G. isimli şahsın aracıyla evden çıktıklarını ve Burak E'yi çalıştığı güvenlik şirketine bıraktıklarını söyledi.

Kendilerinin ise devam ederek Kocavezir Mahallesi'ne döndüklerini, burada Mehmet Emin G'nin kendilerinin tanımadığı 2 kişiyle konuştuğunu belirtti.

Ardından Mehmet Emin G'nin yanlarına gelip araçla yola çıktıklarını, Güney Kuşak Bulvarı'na doğru farklı bir aracı takip ederek ilerlediklerini aktardı.

Mehmet Emin G'nin burada takip ettikleri araca bindiğini, daha sonra olay yerine gittiklerini ve çevrede gözcülük yaptıklarını anlattı.

Olayı güvenlik şirketinde çalışan güvenlik şefi Burak E'nin gerçekleştirdiğini, Mehmet Emin G'nin ve yanında bulunan tanımadığı iki şahıs ile paraları alıp kaçacakları esnada Mehmet Emin G'nin arayıp "Mahalleye geçin." diyerek kendilerini gönderdiğini ifade etti.

Kendilerinin de bu doğrultuda mahalleye geçtiğini ve bir daha diğer Burak E. ile Mehmet Emin G'den haber alamadıklarını kaydetti.

Polis ekipleri  Burak E, Hasan B, Atilla Can Ö. ile Mehmet Emin G'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay 25 Haziran'da meydana gelmiş, Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin euro çalınmıştı.
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