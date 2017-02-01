Cezaevi aracı devrildi





Tutuklu taşıyan cezaevi aracı TEM Ankara istakameti, yüzyıl mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. Olay yerine polis ve kurtarıcı ekipleri gönderildi. Tutuklular kapısı kapalı aracın içinde bulunuyor. Bağcılar TEM otoyolu Mahmutbey viyadüğü Ankara istikametinde mahkemeye mahkum taşıyan bir jandarma midibüsü kaza yaptı. Kazada yan yatan araçta yaralanan olmazken, aracın şoförü ve bir jandarma ön camı kırarak dışarı çıkmayı başardı.