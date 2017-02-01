Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi aracı devrildi /01 Şubat 2017 14:58

Cezaevi aracı devrildi

İstanbul Mahmutbey'de cezaevi aracı devrildi. Şoför ve mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tutuklular devrilmiş aracın içinde tutuluyor.

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Tutuklu taşıyan cezaevi aracı TEM Ankara istakameti, yüzyıl mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. Olay yerine polis ve kurtarıcı ekipleri gönderildi. Tutuklular kapısı kapalı aracın içinde bulunuyor. Bağcılar TEM otoyolu Mahmutbey viyadüğü Ankara istikametinde mahkemeye mahkum taşıyan bir jandarma midibüsü kaza yaptı. Kazada yan yatan araçta yaralanan olmazken, aracın şoförü ve bir jandarma ön camı kırarak dışarı çıkmayı başardı.

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