Cerrahpaşa Hastanesi'nde hareketli dakikalar





Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri kliniğinde 2 yıldır tedavi gördüğü belirtilen bir polis memuru kendini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle hastane ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine gelen müzakereci polisler, elinde silah bulunan meslektaşını ikna etmeye çalışıyor. Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan hastane başhekemi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay,"Bugün 12.20 civarında hastanemiz takibinde bulunan genç bir polis arkadraşımız muayeneye geliyor. Psikiyatri servisindeki muayene sırasında hastanın durumunu çok iyi görmüyor. Hiçbir meslektaşımız ya da hemşireyi rehin alması söz konusu değildir. Odada yalnızdır. Gerek özel harekat polis arkadaşlar bu intihar girişiminde bulunan arkadaşı ikna etmeye çalışıyor. İnşallah sorunsuz şekilde vazgeçirmeye çalışacağız. Şuan da herhangi bir rehine krizi söz konusu değildir. Agustos ayında silah taşıyamaz diye rapor vermiştik, ona istinaden silahı alınmış. Silah kendi silahı değil; ama maalesef silahı var" dedi.