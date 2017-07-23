CEO diye atanan AKP'lilerin ne kadar maaş aldığını öğrenmek hakkımız

İşte Çiğdem Toker'in yazısının ilgili kısmı...

Sahiplerinin 'cemaat' ile bağlantısı gerekçesiyle TMSF’ye devredilen şirketlerle yaratılan mağduriyetten söz ediyorum. Eski sahibi “Kandırıldım” diyen Dumankaya İnşaat bunlardan biri. Beş ayrı konut projesinde 10 bine yakın mağdura yol açmış.

Kimisi yüzde 80 düzeyine ulaşmış inşaatlar çivi çakılmadan çürüyor.

Vaktiyle belediyenin verdiği ruhsata, bankanın ikiletmeden sağladığı konut kredisine, noterin resmi sözleşmesine güvenip yüz binlerce TL borç altına girmişler. Yüzlercesi hem banka kredisi, hem de ev kirası ödüyor.





…





Merak edilesi bir konu daha var bence:





Dumankaya’nın CEO’su AKP Üsküdar Belediye Başkan aday adayı imiş.





Onca insan, hiçbir dahli bulunmayan kanlı bir darbe girişiminden dolayı hak etmediği bir mağduriyet yaşarken, buralara CEO diye atanan AKP’lilerin bu görevler karşılığında ne kadar maaş aldığını öğrenmek hakkımız. (Kamu kaynaklarından ödendiğini varsayıyoruz tabii.)





Yani bunca insan evleri çürümeye bırakılmış ve aynı anda banka kredisi ile kira öderken, bu maaşların hakkı nasıl veriliyor?