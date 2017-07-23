Samanyolu Haber /Gündem / CEO diye atanan AKP'lilerin ne kadar maaş aldığını öğrenmek hakkımız /23 Temmuz 2017 14:58

CEO diye atanan AKP'lilerin ne kadar maaş aldığını öğrenmek hakkımız

Cumhuriyet yazarlarından Çiğdem Toker, kayyım olarak atanan AKP'lilerin maaş miktarını sorguladı. Yarım bırakılan inşaatların mağdur ettiklerini sordu.

SHABER3.COM

İşte Çiğdem Toker'in yazısının ilgili kısmı...

Sahiplerinin 'cemaat' ile bağlantısı gerekçesiyle TMSF’ye devredilen şirketlerle yaratılan mağduriyetten söz ediyorum. Eski sahibi “Kandırıldım” diyen Dumankaya İnşaat bunlardan biri. Beş ayrı konut projesinde 10 bine yakın mağdura yol açmış.

Kimisi yüzde 80 düzeyine ulaşmış inşaatlar çivi çakılmadan çürüyor.

Vaktiyle belediyenin verdiği ruhsata, bankanın ikiletmeden sağladığı konut kredisine, noterin resmi sözleşmesine güvenip yüz binlerce TL borç altına girmişler. Yüzlercesi hem banka kredisi, hem de ev kirası ödüyor.


Merak edilesi bir konu daha var bence:

Dumankaya’nın CEO’su AKP Üsküdar Belediye Başkan aday adayı imiş.

Onca insan, hiçbir dahli bulunmayan kanlı bir darbe girişiminden dolayı hak etmediği bir mağduriyet yaşarken, buralara CEO diye atanan AKP’lilerin bu görevler karşılığında ne kadar maaş aldığını öğrenmek hakkımız. (Kamu kaynaklarından ödendiğini varsayıyoruz tabii.)

Yani bunca insan evleri çürümeye bırakılmış ve aynı anda banka kredisi ile kira öderken, bu maaşların hakkı nasıl veriliyor?
<< Önceki Haber CEO diye atanan AKP'lilerin ne kadar maaş aldığını... Sonraki Haber >>

DNA testi için mezarı açıldı, kızı olduğu doğru çıkarsa köşeyi dönecek

DNA testi için mezarı açıldı, kızı olduğu doğru çıkarsa köşeyi dönecek

Hava Harp Okulu öğrencileri için bu yıl tören yok!

Hava Harp Okulu öğrencileri için bu yıl tören yok!

Bebeği tuhafiyeye bırakıp kaçtı

Bebeği tuhafiyeye bırakıp kaçtı

Ankara faciadan döndü

Ankara faciadan döndü

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Drone'la kurtarma operasyonu

Drone'la kurtarma operasyonu

Gazeteci Tarık Toros canlı yayında Ankara Emniyeti'ndeki işkenceyi anlattı

Gazeteci Tarık Toros canlı yayında Ankara Emniyeti'ndeki işkenceyi anlattı

Yeni Sakarya Valisi göreve İsmailağa üyelerinin tekbir şovuyla başladı

Yeni Sakarya Valisi göreve İsmailağa üyelerinin tekbir şovuyla başladı

Skandal... Adliye santralinde Dombra müziği çalıyor

Skandal... Adliye santralinde Dombra müziği çalıyor

AKP'nin 'Yeliz'i Almanya'ya hayranlığını böyle anlatmıştı

AKP'nin 'Yeliz'i Almanya'ya hayranlığını böyle anlatmıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:11