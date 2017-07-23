Samanyolu Haber /Gündem / Bir HERO avı da sınav girişinde! /23 Temmuz 2017 14:41

Bir HERO avı da sınav girişinde!

Adana'da DGS'ye "Hero" tişörtüyle giren bir kişi daha gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir okulda üzerinde 'Hero' yazılı tişörtle sınava giren Ş.B, polis ekipleri tarafından çıkışta gözaltına alınarak, 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü.

İşlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Enteresan bir durummuş. Ben televizyonda hiç görmedim. Bilmeden giydim, vallahi televizyonda görmedim" diye cevap verdi.

Şüpheli Ş.B. daha sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, kentte aynı gerekçeyle gözaltına alınan 3 kişinin de emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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