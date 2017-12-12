Samanyolu Haber /Gündem / Cemaatçileri işkenceyle sorgula ve intihar süsü ver /12 Aralık 2017 09:33

Cemaatçileri işkenceyle sorgula ve intihar süsü ver

AKP'nin tetikçi kalemlerinden Cem Küçük canlı yayında Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında tutuklanan kişilere işkence yapılmasını gerektiğini söyledi ve hangi yöntemlerin kullanılacağını anlattı.

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

AKP'ye yakın TGRT haber kanalında Fuat Uğur'la beraber sundukları programda konuşan Küçük, Cemaat yönelik soruşturmalar kapsamında işkence ile sorgulama yöntemlerinin kullanılması gerektiğini ardından da topluca infazların yapılmasını istedi. 

Ali Fuat Yılmazer Mehmet Partigöç ve Alaattin Kaya'nın ismini zikreden iktidarın medyadaki tetikçisi İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'ın yöntemlerini sıraladı. Küçük "Başka konuşturma teknikleri de var, sallandır ayağından camdan aşağıya. Havlu tekniği var, yüze havlu atıyor, yukarıdan aşağıya suyu döküyor ağzına; boğuyor. Bir sürü şey denersin" ifadelerini kullandı. 
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