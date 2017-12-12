Cemaatçileri işkenceyle sorgula ve intihar süsü ver

AKP'ye yakın TGRT haber kanalında Fuat Uğur'la beraber sundukları programda konuşan Küçük, Cemaat yönelik soruşturmalar kapsamında işkence ile sorgulama yöntemlerinin kullanılması gerektiğini ardından da topluca infazların yapılmasını istedi.





Ali Fuat Yılmazer Mehmet Partigöç ve Alaattin Kaya'nın ismini zikreden iktidarın medyadaki tetikçisi İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'ın yöntemlerini sıraladı. Küçük "Başka konuşturma teknikleri de var, sallandır ayağından camdan aşağıya. Havlu tekniği var, yüze havlu atıyor, yukarıdan aşağıya suyu döküyor ağzına; boğuyor. Bir sürü şey denersin" ifadelerini kullandı.