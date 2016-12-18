Cemaat düşürdü de Ahmet Cemaat!







Türkiye'yi 14 yıldır yöneten AKP uzunca bir süredir kendi aleyhine gördüğü her olayı "Cemaat yaptı" deyip kurtulmaya çalışıyor.





Son örnek CNN Türk yayınında yaşandı.





AKP İstanbul milletvekili Burhan Kuzu, bir önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz yıl sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağı ile ilgili söylediği "emri ben verdim" sözlerini eleştirdi. Suçu Cemaat'e atmasını istedi. Kuzu "Düşürmediğin uçağa niye düşürdüm diyorsun. 'Talimat verdim düşürdüm' denir mi ya" dedi.







AKP'li Kuzu 14 Ekim'in yıldönümünde 4 Türk askerinin Suriye'de şehit olmasına (HALA ERDOĞAN VE AKP FAİLİ AÇIKLAMADI) hiç değinme ihtiyacı duymadığı yayında Hizmet Hareketi'ne hakaret etti:





“Düşürmediğin uçağa niye düşürdüm diyorsun. ‘Talimat verdim düşürdüm’ denir mi ya” diyen Kuzu “Amerika düşürdü deniyor, FETÖ’nün köpekleri düşürdü deniyor. Bilmem kim deniyor. Başbakan Davutoğlu da ‘biz düşürdük’ deyiverdi o arada. O da ayrı bir yanlış bana sorarsan. Düşürmediğin uçağa niye düşürdüm diyorsun. ‘Talimat verdim düşürdüm’ denir mi ya. Böyle bir şey var mı?"





Programın sunucusu Hakan Çelik yüzbinlerce insana hakaret edilmesine sessiz kaldığı gibi gazeteci olarak gerekli soruları da sor(a)madı.





RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ OLAYI NEYDİ?





2 Rus uçağının düşürülmesi iki ülke arasında yaşanan gerilimde son perdeydi.



3 Ekim 2015 günü Rusya 32 Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağının, Türkiye hava sahasını Hatay civarında ihlal etmesi üzerine, Türkiye iki F-16 jetini bölgeye göndermiş ve Rusya uçağını hava sahasından çıkarmıştı.



Dışişleri Bakanlığı 5 Ekim’de yaptığı açıklamada ise bir Rusya savaş uçağının Türkiye hava sahasını ikinci kez ihlal ettiğini duyururken, Rusya Büyükelçisi’nin bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

Rusya olayın ‘navigasyon hatası’ sonucu meydana geldiğini ve birkaç saniyelik bir ihlal yaşandığını bildirmiş, Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Rusya’nın kendilerine bunu sehven yapıldığını bildirdiğini aktarmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Rusya savaş uçağının Türkiye hava sahasına yönelik kısa süreli ihlalinin kötü hava koşulları nedeniyle yaşandığını açıklamıştı.

Üye ülkeleri acil toplantıya çağıran NATO’dan, “Rusya, Suriye’deki muhalafete ve sivillere yönelik saldırılarını bir an önce durdursun. Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlali çok tehlikeli ve sorumsuzca bir hareket. Rusya, Türkiye-NATO hava sahasını ihlal etmeyi durdursun ve acil konuya açıklık getirsin” denilmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise “Rusya’nın Türkiye-NATO hava sahasını ihlali yanlışlıkla olmuş gibi görünmüyor” demişti.





ERDOĞAN: RUSYA ÇOK ŞEY KAYBEDER





6 Ekim'de ise Erdoğan bu defa açıklama yaptı. Türkiye'ye yönelik hava sahası ihlalinin NATO'yu hedef aldığını belirten Cumhurbaşkanı “Bunu kabul etmek Türkiye’ye yakışmaz, Rusya Türkiye gibi bir dostunu kaybederse çok şey kaybeder” dedi.





Türkiye'de Ahmet Davutoğlu hükümetinin kurulduğu 14 Ekim 2015 günü ise bir Türk jetinin Rus uçağını düşürdüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarayda yaptığı bir konuşmayla öğrendi.





Erdoğan alkışlarla kesilen o konuşmasında uçağın kendisine ve AKP'ye rağmen düşürüldüğüne rağmen tek bir kelime etmedi.





TALİMATI BEN VERDİM





Dönemin Başbakan'ı Ahmet Davutoğlu da "Talimatı ben verdim" açıklaması yaptı.





DAVUTOĞLU 15 TEMMUZ SONRASI NE DEDİ?





Burhan Kuzu ya yanlış hatırlıyor ya da açıkça yalan söylüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz sonrasında bile Türk pilotun Rus uçağın angajman kuralları çerçevesinde düşürdüğünü söyledi, Dahası "Bir devri sabık yaratma çabası ve kendi dönemine yönelik bir dış politika sorgulamasına gidildiğini söyledi. İşte NTV yayınındaki o sözleri:



Burada kesin art niyet var. Kendince birileri geçmişi böyle saptırarak anlatma, bazıları da dış politikayı sorgulama şeyi var. Burada olan şey şudur. 19 Haziran 2012 uçağımız düştüğü zaman, silahlı kuvvetlere, o zaman başbakanımız, şimdi cumhurbaşkanımız Erdoğan, benim de katıldığım toplantıda değerlendirdik. Artık bundan sonra Suriye’den ülkemize yaklaşan uçak tehdit olarak görülmeli ve vurulmalı dendi. Yani Suriye’den uçan, hava sahası ihlali olmasa bile tehdit olsa dendi.

Eylül 2015’te Rusya sahaya girip, arka arkaya hava sahası ihlali yapınca, MGK’da istişare ederek bu angajman kuralını değiştirme ihtiyacı ortaya çıktı. 10 Ekim 2015 tarihinde, bu anlamda talimatı ben verdim diyorum. Genelkurmay başkanına yeni talimat verildi, sadece Suriye uçakları değil, hava ihlali yapan uçaklara angajman kuralları uygulanır dedi. Nihayetinde başbakan imzasıyla verildi.



Ertuğrul Cihan/Özel Haber



