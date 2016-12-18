Samanyolu Haber /Gündem / Cami imamları isyanda /18 Aralık 2016 15:45

Cami imamları isyanda

Diyanet İşleri Başkanlığı iki skandal karara imza atması cami imamlarını zor durumda bıraktı. Birincisi camilerde Diyanet Yayınevi haricindeki yayınevlerini yasakladı. İkincisi de cemaatten habersiz cemaatten Halep'e yardım gibi nedenlerle toplanan paralara el koydu.

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270 TL karşılığında satamadığı Diyanet Kitaplarını tüm Türkiye'deki camilere sattı. Bu kitaplar içinde 35 TL ye Kıtır ile Pıtır gibi çocuk kitapları bile var. Cami imamları isyanda..... Ama yapabilecekleri bir şey yok. itiraz etse isinden bile olabilir. Paralel ilan edilip meslekten atılma korkusu yaşıyorlar 

Bununla birlikte bir de  Diyanet bütün camilerde Diyanet Yayınevi haricindeki tüm yayınevlerini yasakladı. Mevcut kitapları da yok etme talimatı verdi

Her camide bulunan yüzlerce binlerce Riyazus Salihin gibi hadis kitabı, peygamber efendimizin hayatını anlatan kitaplar yasaklandı!

Mevcutların hepsi de toplatılacak. 


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