



270 TL karşılığında satamadığı Diyanet Kitaplarını tüm Türkiye'deki camilere sattı. Bu kitaplar içinde 35 TL ye Kıtır ile Pıtır gibi çocuk kitapları bile var. Cami imamları isyanda..... Ama yapabilecekleri bir şey yok. itiraz etse isinden bile olabilir. Paralel ilan edilip meslekten atılma korkusu yaşıyorlar





Bununla birlikte bir de Diyanet bütün camilerde Diyanet Yayınevi haricindeki tüm yayınevlerini yasakladı. Mevcut kitapları da yok etme talimatı verdi





Her camide bulunan yüzlerce binlerce Riyazus Salihin gibi hadis kitabı, peygamber efendimizin hayatını anlatan kitaplar yasaklandı!





Mevcutların hepsi de toplatılacak.







