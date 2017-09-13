Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz işsiz kalacak! /13 Eylül 2017 20:03

Cem Yılmaz işsiz kalacak!

Meral Akşener ile yeni bir parti parolası ile yola çıkan Ümit Özdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "kendi uçağımızı" üretiyoruz" söylemine Cem Yılmazlı bir cevap verdi.

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Usta komedyen Cem Yılmaz, politik gündemin de konusu olmaya devam ediyor.
Türkiye’nin en komik insanlarından birisi olarak değerlendiren Yılmaz’ın adı son olarak yerli savaş uçağı ve helikopteri tartışmalarına konu oldu.
Meral Akşener ile yeni bir parti hazırlıkları yapan eski MHP’li Ümit Özdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’nın Türkiye’ye silah satışını durdurmasıyla ilgili söylediği, “Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir” açıklamasına Cem Yılmazlı bir cevap verdi.
Özdağ, Dışişleri Bakanı için ‘Dünyayı güldürme bakanı’ tanımı yaparak, “Cem Yılmaz işsiz kalacak” dedi.


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