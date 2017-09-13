Samanyolu Haber /Spor / Jose Mourinho şimdi de PlayStation ile polemiğe girdi /13 Eylül 2017 20:07

Jose Mourinho şimdi de PlayStation ile polemiğe girdi

PlayStation’dan Manchester United Menajeri Jose Mourinho’ya ağır gönderme

Jose Mourinho şimdi de PlayStation ile polemiğe girdi

Manchester United'ın Portekizli Menajeri Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık Basel galibiyeti sonrası söylediklerine PlayStation'dan gönderme geldi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Manchester United, sahasında konuk ettiği Basel’i 3-0 mağlup ederek ‘Devler Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manchester United Menajeri Jose Mourinho “Maça çok iyi başladık. İki gol attıktan sonra durduk. Ciddiyetimiz kaybettik ve doğru kararlar veremedik. Galibiyeti riske soktuk. PlayStation futbolu oynamaya başladık. Bu hiç hoşuma gitmedi” dedi. Mourinho’nun bu sözlerine oyun konsolu PlayStation’dan göndermeli bir yanıt geldi.

Resmi Twitter hesabından Jose Mourinho’nun sözlerini eleştiren PlayStation “Kusura bakma Mourinho, ama PlayStation’da otobüs park edilmiyor. Biz eğlendirmek için varız” paylaşımında bulundu.
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