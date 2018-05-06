Cem Uzan siyasete dönüyor

Genç Parti eski Genel Başkanı Cem Uzan yeniden siyasete dönüyor. Yarın yapılacak olan Genç Parti kongresinde yurt dışında yaşayan Cem Uzan adaylığını koyacak.





Genç Parti'nin Olağanüstü Büyük kongresi yarın Ankara'da yapılacak. Cem Uzan bu kongrede, Genç Parti Genel Başkanlığı'na tek aday olarak katılacak.





'SİYASİ SIĞINMA HAKKI' ALMIŞTI





Cem Uzan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için hakkında dava açılmıştı. Uzan'a ceza olarak öfke kontrolü için kitap okuma cezası verilmişti.