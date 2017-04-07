Cem Küçük bu defa Boydakları hedef aldı, savcılık esas duruşa geçti!

Küçük, "Kayseri'de F...'yü koruyup kollayan herkes alçaktır, haindir. Kayseri'deki hakim ve savcılara Allah akıl fikir versin" paylaşımında bulundu.



Kayseri Başsavcılığı, Cem Küçük'ün tehdit tweetleri sonrası açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Başsavcılığın yaptığı açıklamada tedbir kararının kaldırılma gerekçesinin 'BOYDAK AİLESİ'NİN VERGİ ÖDEMESİ ile ilgili olduğu vurgulandı. Yani ortada hukuksuzca el konan mallarla ilgili Boydaklara bir iltimas tanınmamış tam tersine kendilerinin yönetemedikleri şirketler için vergi alınması durumu söz konusuydu. Açıklama şöyle:

TMSF'YE DEVREDİLDİ







...F... davasında, çeşitli suçlamalarla 67 sanık hakkında 19.08.2016 tarihinde kamu davası açılmıştır. Soruşturma kapsamında, tüm sanıkların taşınmazlarına, diğer mal varlığı değerlerine, şirketteki ortaklık paylarına, hak ve alacaklarına, banka ve diğer mali kurumlarındaki hesaplarına tedbir konulmuştur. Şirketlere kayyum atanarak, kayyum TMSF'ye devredilmiştir.





VERGİ ÖDEYEBİLMELERİ İÇİN KALDIRILDI





06.04.2017 tarihinde yapılan yargılama sırasında sanıkların, devlete ait gelir, veraset ve intikal vergilerini ödemek amacıyla kişisel hesaplarındaki tedbirin kaldırılma talebi üzerine mahkemece, vergi borçlarının yasal süresi içinde ödenmesi amacıyla hesaplarında bulunan tedbirin kısmi olarak kaldırılmasına karar verilmiştir.





Bundan öte, soruşturma aşamasında konulan bütün tedbirler, halen devam etmektedir. Bir kısım sanıklar hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/8912 nolu dosyası üzerinden de soruşturma yürütüldüğü, 668 sayılı KHK'nın 3/ı maddesi yollamasıyla CMK'nın 128'inci maddesi gereğince, şüphelilerin taşınmazlarına, diğer mal varlığı değerlerine, banka ve diğer mali kurumlarındaki her türlü hesaba, şirketteki ortaklık paylarına, hak ve alacaklarına, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.08.2016 gün 2016/2825 D.İş sayısı kararıyla el konulduğu, halen bu kararın yürürlükte olduğu anlaşılmıştır."