Samanyolu Haber /Gündem / Çelik ticareti ile ilgili önemli itiraz /24 Şubat 2019 18:26

Çelik ticareti ile ilgili önemli itiraz

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, etki değerlendirmesi yapılmadan Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamasının çelik sektörü açısından ciddi riskler getireceğini söyledi.

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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle yapılan çelik ticaretine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yayan, özellikle Rusya ve Ukrayna’ya gerçekleştirilen çelik ihracatının, bu ülkelerden yapılan ithalatla kıyaslandığında çok düşük seviyelerde kaldığını ifade etti.

‘Türkiye’nin bunu kaldıracak durumu yok’
Bir etki değerlendirmesi yapılmadan Ukrayna ile STA imzalanmasının ciddi riskler taşıdığına dikkati çeken Yayan, şunları söyledi: “Ukrayna, anlaşmanın getirdiği avantajlardan faydalanarak tüm üretimini Türkiye’ye yönlendirme imkanına kavuşabilir. Bu durum, esasen Ukrayna lehine olan ticari ilişkilerin daha da dengesizleşmesine yol açacaktır. Türkiye’nin bunu kaldıracak durumu yok.“
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