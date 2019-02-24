Suudi Arabistan'ın yeni ABD Büyükelçisi Prenses Rima









Görevlendirme, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın imzaladığı kararname ile duyuruldu.





Prenses Rima, babası Bender bin Sultan bin Abdülaziz'in büyükelçilik görevi nedeniyle çocukluk yıllarının bir kısmını Washington'da geçirmişti.





Bender bin Sultan bin Abdülaziz 1983-2005 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıtşı.





1975 yılında Riyad'da doğan Rima, ABD'de George Washington Üniversitesi Müze Araştırmaları bölümünden mezun oldu.