Samanyolu Haber /Gündem / Çelik eritme kazanına atlayarak intihar etti /24 Aralık 2018 10:47

Çelik eritme kazanına atlayarak intihar etti

Samsun'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçi Adem A., 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdi.

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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinin temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem A., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi.

2011 yılında fabrikadaki işine başlayan Adem A.'nın, saat 16.00'daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra kendisini kazanın içerisine bıraktığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Olaydan sonra fabrika yönetimi diğer çalışanlara da 2 gün idari izin verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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