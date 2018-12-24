Samanyolu Haber /Gündem / Suni dölleme yapılacak 15 bin inek kesime gönderildi /24 Aralık 2018 10:42

Suni dölleme yapılacak 15 bin inek kesime gönderildi

Türk hayvancılığının gelişmesi ve verimli ırklar elde edilmesi için kurulacak Embriyo Üretim Merkezi’nin kapısına kilit vurulduğu ifade edildi. CHP'li Özcan Aygun, gebe kalması planlanan 15 bin ineğin kesime gönderildiğini ileri sürdü.

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Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Türk hayvancılığının gelişmesi ve verimli ırklar elde edilmesi için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde kurulacak Embriyo Üretim Merkezi'nin sonlandırıldığını, ineklerin kesime gönderildiğini ifade etti.

Aygun, büyükbaş hayvan sayısını artırmak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hayvan varlığının elde edilmesi amacıyla, 2017 yılında TİGEM bünyesinde başlatılan ‘Embriyo Transferi ile Üstün Vasıflı Damızlık Sığır Üretim Projesi'nde 'şüpheli gelişmeler' olduğunu öne sürdü.

Aygun, TİGEM'in 6 işletmesinde çeşitli ırklardan oluşan 15 bin baş taşıyıcı ineğin, embriyo nakli ile gebe bırakılması planlanırken, kesime gönderilmesinin gerekçesini "Böyle büyük bir projenin sonlandırılmasının nedeni taşıyıcı sığırlarda hamile kalma oranının yüzde 30'da kalmasıymış. Kesime gönderilme nedeni buymuş. Oysa, yüzde 30 bile başarıdır. İnekler boşu boşuna kesime gönderildi. Bu anlayışla hayvancılık gelişmez. Türk hayvancılığının gelişmesi ancak bu projelerle olur" dedi.

Aygun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti:

— TİGEM'i taze ve dondurulmuş embriyo üretim merkezi haline dönüştürmeyi amaçlayan ve büyük bir kaynak aktarılan bu proje neden durdurulmuştur? Embriyo transferi yapılacak taşıyıcı damızlık sığırlar neden kesime gönderildi?
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