Çek Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye tepki

Şırnak'ta gözaltına alınan iki Çek Cumhuriyeti vatandaşının da "terör örgütüne destek vermek" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına Prag'dan tepki geldi.



Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar benim için büyük bir hayal kırıklığı" şeklinde konuştu. Zaoralek, konuyu Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.





Otuz yaşındaki Miroslav Farkas ve 24 yaşındaki Marketa Vseliçova, 13 Kasım 2016 tarihinde Şırnak'ta, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) dair propaganda malzemesi bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı. Savcılıktan yapılan açıklamada, çiftin telefonunda YPG'liler birilkte çektirdikleri fotoğraflar, YPG marşları ve ses kayıtları tespit edildiği belirtilmişti.





Şırnak'taki mahkeme, haklarında "terör örgütüne destek vermek" suçlamasıyla 15 yıl hapis istemi bulunan Farkas ve Vseliçova'nın 6 yıl 3'er ay ceza almasına hükmetti.





"Irak'ta seyyar hastane kurmak istyorduk"





Çek vatandaşı çift, suçlamaları reddederek yardım çalışanı olduklarını ve Kuzey Irak'taki kriz bölgelerinde seyyar hastane açmak istediklerini ifade ettiler. Çek çiftin kararının temyize götürüleceği belirtildi.

Türkiye, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor. YPG, IŞİD'e karşı mücadelede ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisinde yer alıyor. SDG'nin hali hazırda Rakka'da operasyonu devam ediyor.