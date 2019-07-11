Samanyolu Haber /Dünya / Cebindeki 68 bin euroyu polise vermemek için denize atladı /11 Temmuz 2019 22:30

Cebindeki 68 bin euroyu polise vermemek için denize atladı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde polis tarafından çevrilen bir şüpheli, cebindeki 68 bin euroyu vermemek için denize atladı.

SHABER3.COM

Hollanda'nın Rotterdam kentinde polis tarafından çevrilen bir şüpheli, cebindeki 68 bin euroyu vermemek için denize atladı. Yüzerek uzaklaşmaya çalışan şüpheli, peşinden denize atlayan polisler tarafından yakalandı.
 
T24'ün haberine göre Rotterdam polisi, Prens Hendrik Rıhtımı çevresinde şüpheli davranışlarda bulunan bir erkeği durdurdu.

Ancak şüpheli polise kimliğini göstermek yerine, kaçarak denize atladı.

Şüphelinin, cebindeki 68 bin Euro'yu polise vermemek için denize atlayarak kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Islanan, 50'lik banknotlar halindeki 68 bin Euro'ya polis tarafından el kondu.

Islak banknotlar, polis merkezinde bir odaya serilerek kurutuldu.

Polis, para kurutma görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Gözaltına alınan şüpheli, mahkemede kaynağını açıklayamazsa 68 bin euro hazineye devredilecek.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cebindeki 68 bin euroyu polise vermemek için denize atladı Sonraki Haber >>

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:03:08