Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu, İBB yolundaki detayı açıkladı: /11 Temmuz 2019 22:49

İmamoğlu, İBB yolundaki detayı açıkladı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Tuhaf Dergi için usta sanatçı Zülfü Livaneli'yi kaleme aldı.

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23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde rekor bir oyla başkanlığa tekrar seçilen Ekrem İmamoğlu, Tuhaf Dergi Temmuz sayısı için “Önce İnsan Olmak” başlıklı bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu, Zülfü Livaneli için "Başkanlığımı ilk kez dile getiren kişi Zülfü Livaneli’ydi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuhaf Dergi Temmuz sayısı için “Hissettiklerimi ilk dile getiren insanlardan” olarak tanımladığı Zülfü Livaneli’yi kaleme aldı. Böylece bir kültür sanat dergisinde belki de ilk kez bir belediye başkanının kültür sanat yazısına yer verildi. Üniversitedeki ilk yıllarında Zülfü Livaneli’nin şarkılarının kendisini çok etkilediğini anlatan Ekrem İmamoğlu yazısında Zülfü Livaneli’ye ilişkin bir de anısını paylaştı.

Zülfü Livaneli Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu yazısında Zülfü Livaneli’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin gizli kahramanı olduğunu da dile getiriyor: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına davet edilişim sürecinde kendisinin de önerilerine başvuruyordum. Bana moral verdi, tavsiyeleri oldu. Bu sürecin en gizli kahramanlarından biri olduğunu içtenlikle söyleyebilirim.”
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