Samanyolu Haber /Dünya / CDU liderinden ekonomide durgunluk uyarısı /15 Ocak 2019 21:23

CDU liderinden ekonomide durgunluk uyarısı

Federal İstatistik Dairesi, geçen yıla ait ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Alman ekonomisi 2018’de son 5 yılın en zayıf büyümesini kaydetti. 2018’de Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) yüzde 1.5 oranında arttı. 2016-2017 yıllarında GSMH yüzde 2.2 oranında büyümüştü.

SHABER3.COM


ALMAN ekonomisi 9 yıldır aralıksız büyüyor. Geçen yıl istihdam artışı sayesinde iç talebin büyümeye en çok katkıyı sağladığı belirtildi. 2018’in son çeyreğinde büyüme canlanırken, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 oranında düşmüştü. Ekonomideki yavaşlamaya otomobil sanayiinde yaşanan sorunların sebep olduğu belirtildi. Ancak ABD ile ticaret kavgası, İngiltere’nin anlaşmasız AB’den ayrılması Alman ekonomisinin büyüme hızını kesecek en önemli riskler arasında görülüyor.

İHRACAT VERİLERİ DÜŞEBİLİR
Büyümenin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Ancak ihracat ve sanayi ürünleri verileri bu yıl büyümenin geçen yıla göre daha da düşeceği yönünde. Hükümetin büyük ortağı CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer de ekonomik durgunluk uyarısında bulundu. Karrenbauer, koalisyon sözleşmesinin ötesinde ek vergi kolaylıkları getirilmesi gerektiğini söyledi. SPD ise vergi indirimine karşı. CDU lideri Kramp Karrenbauer, Maliye Bakanı Olaf Scholz’un (SPD) ekonomik durgunluk ihtimaline karşı hazırladığı iddia edilen ek rezervin bu kolaylıklar yönünde kullanılmasını talep etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CDU liderinden ekonomide durgunluk uyarısı Sonraki Haber >>

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdi

Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdi

Hicret ve Cihad-ı Ekber

Hicret ve Cihad-ı Ekber

Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

İlginç soygun kameralara yansıdı!

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:11:52