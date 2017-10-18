Çavuşoğlu: Vize krizi gereksizdi

ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi:







"Kabul edeceğimiz, kanunlarımıza, anayasamıza ve egemenliğimize uygun bir şey olduğunda tabii iş birliği yaparız. Ama Türkiye dayatmalara karşı boyun eğmez ya da kabul edemeyeceğimiz şartları da biz başından reddederiz. İş birliğine varız ama Türkiye'de bağımsız bir yargı vardır. Vize bize göre gereksiz bir krizdi"





Vize krizini aşmak için ABD heyetiyle görüşmeler yürütüldüğünü vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki müttefik arasında bu tarz konuların olmaması gerektiğini, bu sorunu karşılıklı anlayışla aşacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.