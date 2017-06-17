Çavuşoğlu heyetine Mekke'de gözaltı şoku

Ziyareti izleyen TRT World’ün Pakistan vatandaşı olan muhabiri Hasan Abdullah ile kameraman Nihat Yayman, Mekke’de otellerinde gözaltına alındı.





Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın özel haberine göre, Çavuşoğlu’nun ziyaretini izlemek için özel vizeyle Mekke’ye giden muhabir ve kameraman 10 saat gözaltında tutuldu. İki TRT World çalışanı Çavuşoğlu’nun durumu Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz’e bildirmesi üzerine serbest bırakıldı.





KATAR’I SORMUŞLAR





Serbest bırakıldıktan sonra şu anda Türkiye’ye dönmek için havaalanında olduklarını belirten muhabir Hasan Abdullah, sorgulamaları sırasında kendilerine Katar’la ilgili birçok şey sorulduğunu söyledi.