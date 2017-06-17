Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu heyetine Mekke'de gözaltı şoku /17 Haziran 2017 14:54

Çavuşoğlu heyetine Mekke'de gözaltı şoku

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Körfez krizini sona erdirmek için Suudi Arabistan’a yaptığı ziyareti izleyen TRT World muhabirlerinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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Ziyareti izleyen TRT World’ün Pakistan vatandaşı olan muhabiri Hasan Abdullah ile kameraman Nihat Yayman, Mekke’de otellerinde gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın özel haberine göre, Çavuşoğlu’nun ziyaretini izlemek için özel vizeyle Mekke’ye giden muhabir ve kameraman 10 saat gözaltında tutuldu. İki TRT World çalışanı Çavuşoğlu’nun durumu Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz’e bildirmesi üzerine serbest bırakıldı.

KATAR’I SORMUŞLAR

Serbest bırakıldıktan sonra şu anda Türkiye’ye dönmek için havaalanında olduklarını belirten muhabir Hasan Abdullah, sorgulamaları sırasında kendilerine Katar’la ilgili birçok şey sorulduğunu söyledi.
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