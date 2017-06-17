Samanyolu Haber /Gündem / 'Asıl kurye Kemal' /17 Haziran 2017 15:21

'Asıl kurye Kemal'

AKP'ye yakın Güneş gazetesi MİT TIR'ları ile ilgili Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan manşetle çıktı. Haber kısa sürede Erdoğan ailesinin yönettiği Sabah dahil bütün havuz medyasına yayıldı.

SHABER3.COM

CHP’li Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezası alıp tutuklandığı MİT TIR’ları haberiyle ilgili yeni bir kumpas senaryosu yazılıyor.

 Güneş gazetesi görüntüleri KHK'ya kapatılan Zaman gazetesi eski GYY'si Ekrem Dumanlı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, o da Can Dündar’a götürmesi için Berberoğlu’na verdiğini iddia etti.

Gazete CHP liderini casusluk suçlamasıyla karşı karşıya bırakan kurmaca haberi 'Asıl Kurye Kemal' başlığı ile okuyucuya duyurdu.



Sabah gazetesi dahil diğer havuz gazeteleri de haberi kısa süre sonra internet sayfalarına taşıdı.



TIR'larda insani yardım malzemesi olmadığı ve Türkmenlere gitmediği bizzat Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş canlı yayında bir televizyon programında itiraf etmişti. 


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