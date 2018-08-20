Çamur insanların üzerine aktı...

Hindistan'ın Kerala eyaleti, muson yağmurları nedeniyle yüzyılın en yıkıcı sel felaketiyle karşı karşıya. Sel bölgesinde ölü sayısının 350'nin üzerine çıktığı belirtilirken Hint yetkililer, felaket bölgesinde mahsur kalan on binlerce kişiye yardım ulaştırmaya çalışıyor.



Hindistan Tarım Bakanı Sunil Kumar, bölgede 100 binden fazla kişinin mahsur kaldığına işaret ederek selzedelere hava yoluyla içme suyu, gıda ve ilaç ulaştırılmaya çalışıldığını açıkladı.





Hindistan demiryolu yetkililileri de sel bölgesine 1,5 milyon litre su taşıyan iki trenden birinin ulaştığını duyurdu. Selde zarar gören su şebekesinin ise onarıldığı belirtiliyor.











