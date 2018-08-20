Samanyolu Haber /Dünya / Çamur insanların üzerine aktı... /20 Ağustos 2018 08:52

Çamur insanların üzerine aktı...

Sosyal Medya'da yayılan bir heyelan görüntüsü felaketin boyutlarını ortaya koydu.

Hindistan'da sel felaketi

Hindistan'ın Kerala eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 350'nin üzerine çıktı, 1 milyona yakın kişi de yardım kamplarına yerleştirildi. Sosyal Medya'da yayılan bir heyelan görüntüsü felaketin boyutlarını ortaya koydu. Cep telefonu ile çekilen görüntüde , sel ile mücadele den insanların üzeride tepeden çamur geliyor. 

Hindistan'ın Kerala eyaleti, muson yağmurları nedeniyle yüzyılın en yıkıcı sel felaketiyle karşı karşıya. Sel bölgesinde ölü sayısının 350'nin üzerine çıktığı belirtilirken Hint yetkililer, felaket bölgesinde mahsur kalan on binlerce kişiye yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Hindistan Tarım Bakanı Sunil Kumar, bölgede 100 binden fazla kişinin mahsur kaldığına işaret ederek selzedelere hava yoluyla içme suyu, gıda ve ilaç ulaştırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Hindistan demiryolu yetkililileri de sel bölgesine 1,5 milyon litre su taşıyan iki trenden birinin ulaştığını duyurdu. Selde zarar gören su şebekesinin ise onarıldığı belirtiliyor.



8 Ağustos'ta başlayan yağmurlar, muson mevsimindeki ortalamanın iki katına çıkınca sel felaketine neden olmuş, bunun sonucunda meydana gelen toprak kaymalarında evler ve köprüler yıkılmıştı. Yetkililer, 10 bin kilometreden fazla yolun zarar gördüğünü belirtiyor. Bölgedeki Kochi Havaalanı'nın kapatıldığı ve 26 Ağustos'a kadar da kapalı kalacağı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, Pazartesi günü yağmurların devam edeceği bilgisini verdi. Muson mevsimi Haziran ayından Eylül ayına kadar devam ediyor.
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