Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik fiyatlarına kademeli zam dönemi /20 Ağustos 2018 08:23

Elektrik fiyatlarına kademeli zam dönemi

Elektrik fiyatlarında, konutlarda 1 Ekim’den itibaren kademeli fiyatlandırmaya geçilecek.

SHABER3.COM

Elektrik fiyatlarında, konutlarda 1 Ekim’den itibaren kademeli fiyatlandırmaya geçilecek. Amacı ‘ dar gelirli aileleri korumak’ olduğu belirtilen düzenlemeye göre, aylık belli bir tüketime kadar tarifeler düşük tutulacak.

Henüz resmi açıklama gelmedi ancak bu sınırın hane başına aylık 150-160 kilovatsaat olacağı söyleniyor. Bu tüketimi aşanlar daha yüksek fiyattan elektrik tüketecek. 
TL’deki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle doğalgazda ve elektrikte maliyetlerin yükseldiği, eylül ve ekim aylarında gelmesi beklenen zamlardan dar gelirlilerin yeni model sayesinde daha az etkileneceği öne sürülüyor. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, “Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3.8 kişiyken dar gelirli ailelerde hane halkı büyüklüğü daha yüksek. Bu nedenle kademelendirme sadece hanebaşı tüketim miktarına göre olursa amacına ulaşmaz, hatta kaş yaparken göz çıkarma tehlikesi var. İki kişilik bir hane ile altı kişilik bir hane aynı kademelendirmeye tabi olursa altı kişilik hanede kişibaşı ucuz kota iki kişilik ailenin üçte biri seviyesinde olur ve altı kişilik aile bu düzenlemeden yarardan çok zarar görür” diye konuştu.
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