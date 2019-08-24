Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Partiden ayrılanların esamesi okunmadı, bundan sonra da okunmayacak /24 Ağustos 2019 11:08

Erdoğan: Partiden ayrılanların esamesi okunmadı, bundan sonra da okunmayacak

Tayyip Erdoğan, AKP’nin 18. kuruluş yıl dönümü toplantısı konuşmasında partideki muhalif kanada yüklendi

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Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir" diyerek partiden ayrılanlara sert eleştiride bulundu.

Daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen törene katılan Erdoğan, kayyum atamalarıyla ilgili, "Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere seyirci kalamayız ve kalmayacağız" şeklinde konuştu

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