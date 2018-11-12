Samanyolu Haber /Gündem / California'da çıkan orman yangınında birçok ünlü evini kaybetti /12 Kasım 2018 16:36

California'da çıkan orman yangınında birçok ünlü evini kaybetti

ABD'nin California eyaletindeki büyük orman yangınında ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti. Yangında ünlü oyuncu Gerard Butler'ın evi kül oldu

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ABD'nin California eyaletinin çeşitli yerlerinden çıkan orman yangınları yüzünden 31 kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi evlerin terketmek zorunda kaldı. Evlerini terk etmek durumunda kalanlar içinde Kim Kardashian, Robin Thicke, Gerard Butler, Neil Young ve Miley Cyrus gibi ünlüler de yer aldı.

California içinde birçok önemli film ve müzik stüdyosu barındırıyor, bu nedenden dolayı birçok sanatçı bu şehirde yaşıyor, fakat evleri ormana yakın olan bölgelerde yaşayan ünlüler itfaiye tarafından uyarıldıktan sonra burada yaşayan binlerce vatandaş gibi aceleyle evlerinden çıkmak durumunda kaldılar.

Kim Kardashin ödül kazandığı 'E! People's Choice Awards 2018' töreninde ''Bizim Calabasas'daki evimiz için ve Thousand Hills ile Malibu'daki komşularımız için çok zor bir hafta oldu'' dedi.

Aktör Gerard Butler İnstagram aracılığıyla yanmış evinin kalıntıların paylaştı. Miley Cyrus ve Robin Thicke ise sosyal medya aracılığıyla yaptıkları açıklamalarda itfaiye görevlilerine cesaretinden ötürü teşekkür etti ve evlerini terk etmek durumunda kaldıklarını açıkladı.


Butler, yangından etkilenenler için başlatılan kampanyalara da destek istedi.




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