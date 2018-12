İşsizlik tırmanıyor: 11 milyon kişi iş arıyor

Ekonomide yaşanan iflaslar, birbiri ardına gelen konkordato başvuruları ve piyasadaki durgunluk derken bir kötü haber de internet üzerinden gerçekleştirilen istihdam programlarından geldi.



19 yıldır internet üzerinden iş arayanlarla işçi arayanları buluşturan Kariyer.net'in verilerine göre, ekim ayında iş arayanların sayısında ciddi artış yaşandı, işçi arayanların ilanlarında ise düşüş oldu. TOBB Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) de ağustos ayı işsizliğinin yüzde 11'e çıkacağını açıkladı.



11 MİLYON KİŞİ İŞ ARIYOR



TÜİK, işsizlik rakamlarını gösteren istihdam verilerini iki ay geriden yayımlıyor. TÜİK'in önümüzdeki Perşembe günü açıklayacağı Ağustos ayı istihdam verileri kritik önem taşıyor. Ağustos ayı, döviz kurundaki büyük artışın ilk başladığı ve reel ekonomiye ilk yansıdığı dönemi ifade ediyor. Haziran ayında yüzde 10.2 olan, temmuzda yüzde 10.8'e yükselen işsizlik oranının, yıl sonuna kadar artacağı tahmin ediliyor.



Ekonomideki bozulmanın istihdama etkilerine ilişkin önemli verilerden biri, internet üzerinden gerçekleşen iş ve işçi ilanlarını her ay açıklayıp ülke genelindeki istihdamın durumunu erken yansıtan Kariyer.net şirketinden geldi. Sözcü gazetesinde yer alan haberde son verileri paylaşan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, ağustos ayından bu yana işverenlerin internet üzerinden açtığı iş ilanlarında azalma, iş arayanların ilan başvurularında ise belirgin bir artış olduğunu bildirdi.



Eylülde 9.9 milyon olan kariyer.net'e yapılan iş arayan başvuru sayısı ekimde 1 milyon 100 bin artarak 11 milyona çıktı. İlan sayısı ekim ayında 14 bin 453'e gerilerken bu yılın ocak-mart döneminde 100 olan her bir iş ilanına başvuru yapan kişi sayısı temmuz-eylül döneminde 110'a çıktı.



Uysal, ilan başına işçi başvurusunda 2016'da özellikle darbe girişiminden sonra 130'lu rakamların görüldüğünü, ancak 2017'nin son çeyreğinde 100'ün altına indiğini, son dönemde sayının yeniden 110'a çıktığını bildirdi.



İNŞAATTA KAYIP, TURİZMDE ARTIŞ VAR



Uysal, yaşanan ekonomik darboğazdan her sektörün farklı etkilendiğini, döviz kurundaki artışın etkisi ve Rusya'yla ilişkilerin düzelmesi sayesinde turizm ve ihracat sektörlerindeki iş ilanlarında artış, buna karşılık inşaat ve yapı sektöründe düşüş olduğunu söyledi.



Özellikle ihracat satış sorumlusu, ihracat uzmanı ve tercüman, çevirmen gibi iş ilanlarında büyük artış yaşandığına işaret eden Uysal, çalışan sayısı beklentisinde en büyük düşüşün inşaatın yanı sıra otomotiv ve ev eşyaları grubunda yaşandığını belirtti.



TOBB ETÜ bünyesinde faaliyet gösteren SPM, TÜİK'in perşembe günü açıklayacağı Ağustos 2018 dönemi işsizlik oranının temmuza göre 0.2 puan yükselerek yüzde 11 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM'nin tahminine göre, tarım dışı işsizlik oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 13 düzeyine çıkacak.